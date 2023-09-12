عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حديث وزيرة التضامن.. تعرف على عقوبة الموظف متعاطي للمخدرات وفقا للقانون

وزيرة التضامن نيفين
وزيرة التضامن نيفين القباج

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف المتعاطي للمخدرات بالمصالح الحكومية وفقا للقانون وذلك بعد تاكيد وزيرة التضامن نيفين القباج انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

عقوبات الموظف متعاطي المخدرات

- اعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

-  يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.

-  يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

-  يهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

- يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

- يهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

كما أقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

الجهاز الإداري العقوبات الجنائية القانون الجديد المصالح الحكومية الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استمرار حالة الطوارئ لحين انتهاء العاصفة دانيال

حريق مفاجئ في سفينة الركاب كليوباترا المتحفظ عليها بالسويس منذ 16 سنة| صور وفيديو

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

ترشيحاتنا

زلزال المغرب .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 2862 والمصابين لـ 2562

طلب خاص من إمام عاشور لـ كولر قبل مشاركته الرسمية مع الأهلي

كفارة اليمين الغموس على المصحف.. مقدارها وهل يجب إخراجها؟

لو نفسك في موبايل فلاجشيب بسعر مناسب.. هذا الموبايل هو الأنسب لك

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. رابط التسجيل

المصري البورسعيدي يكشف موقفه من سداد مستحقات صفقة باهر المحمدي للنادي الإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ