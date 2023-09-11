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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار وزير الصحة: النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الصين

وزير الصحة
وزير الصحة

تحدث الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون الشكان، عن أسباب أزمة الزيادة السكانية في مصر.

 

مستشار وزير الصحة: الزيادة السكانية في مصر 7 أضعاف مثيلتها بألمانيا

مستشار وزير الصحة يعدد أبعاد أزمة الزيادة السكانية

 

وقال عمرو حسن في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الصين".

وأضاف عمرو حسن :" الزيادة السكانية الكبيرة في مصر تلتهم كل جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي ".

 

 وعن الولادة القيصرية قال عمرو حسن إن مصر الدولة رقم واحد في نسب الولادة القيصرية، مضيفا:" ووفقا للمسح الصحي الأخير نسبة الولادة القيصرية 72 %".

 

 وأكمل عمرو حسن :" هناك ثقافة استشهال في المجتمع المصري بين السيدات والاتجاه على الولادة القيصرية".

 

ولفت عمرو حسن :" نعترض على الولادة القيصرية الغير مبررة طبيا ، والولادة القيصرية يكون لها دواعي في حالات معينة"، مضيفا:"الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من سرطان الثدي ".

الصحة الزيادة السكانية اخبار التوك شو السكان عمرو حسن

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