مستشار وزير الصحة: النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الصين

تحدث الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون الشكان، عن أسباب أزمة الزيادة السكانية في مصر.

وقال عمرو حسن في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الصين".

وأضاف عمرو حسن :" الزيادة السكانية الكبيرة في مصر تلتهم كل جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي ".

وعن الولادة القيصرية قال عمرو حسن إن مصر الدولة رقم واحد في نسب الولادة القيصرية، مضيفا:" ووفقا للمسح الصحي الأخير نسبة الولادة القيصرية 72 %".

وأكمل عمرو حسن :" هناك ثقافة استشهال في المجتمع المصري بين السيدات والاتجاه على الولادة القيصرية".

ولفت عمرو حسن :" نعترض على الولادة القيصرية الغير مبررة طبيا ، والولادة القيصرية يكون لها دواعي في حالات معينة"، مضيفا:"الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من سرطان الثدي ".