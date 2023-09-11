في زيارة خاصة.. ولي العهد السعودي يصل إلى سلطنة عُمان

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الإثنين، بوصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى سلطنة عُمان في زيارة خاصة يلتقي خلالها بالسلطان هيثم بن طارق.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وخلال الاتصال، أعرب ولي العهد السعودي، عن تعازي المملكة في ضحايا الزلزال الذي شهده عدد من المناطق في المغرب، والتأكيد على تضامن المملكة السعودية مع المغرب وشعبها الشقيق وتوجيه الجهات المعنية بالمملكة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثار هذه الكارثة.

وسأل الأمير محمد بن سلمان الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.