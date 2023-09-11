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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرؤية صعبة شوية..رئيس "الصرف الصحي" بالإسكندرية يكشف تأثير العاصفة دانيال على المحافظة

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

قال اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن العاصفة دانيال أدت إلى مشاكل في محافظة الإسكندرية منها عاصفة ترابية في المحافظة، وأصبحت الرؤية صعبة شوية، ولكن محافظة الإسكندرية بخير. 

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتحدث عن العاصفة دانيال 

وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "etc"، أن كافة أجهزة المحافظة رفعت راية الاستعداد، ومستعدة للنوة الحالية، مؤكدا أنه قد تم نشر كافة السيارات والمعدات في الأماكن التي من المتوقع أن يتواجد فيها أمطار. 

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن لا يوجد أي أمطار على الإسكندرية حتى الآن، والتوقعات المتواجدة من هيئة الأرصاد أن تشهد الإسكندرية في الساعات القادمة أمطار خفيفة متوسطة، وقد تصل إلى الرعدية وغزيرة أحيانا. 

واستكمل: "إحنا مجهزين كل حاجة، ومستعدين لـ العاصفة دانيال، وكل العربيات بتاعتنا في الشوارع، ومحطاتنا بكامل طاقتها مستعدة، وكل القيادات موجودة على مدار الساعة، حتى العمال والفنيين بيشتغلوا على مدار 12 ساعة للتواجد على مدار اليوم". 

وواصل أنه لا يوجد أي توقفات نهائية في أي شيء، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، والعربات متواجدة في أماكن سقوط الأمطار المتوقعة. 

العاصفة دانيال الاسكندرية محمود نافع قناة etc برنامج مصر جديدة

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