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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المفوضية الأوروبية: 0.8%‎ نموا باقتصادات دول الاتحاد في 2023

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

 توقعت “المفوضية الأوروبية” في أحدث تقرير لها، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي بدول الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي 0.8%.

وتوقع باولو جنتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية، خلال تقديمه للتوقعات الفصلية لدول الاتحاد في مؤتمرصحفي، نمو اقتصاد هولندا بواقع 0.5 في المائة على أن يتجاوز نمو اقتصادي إسبانيا وفرنسا واحدا في المائة 1.9 في المائة و 1.2 في المائة على التوالي.

وقال المفوض : " اخترنا أكبر الاقتصادات للتركيز عليها وهي اقتصادات ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا غير أننا في توقعات الخريف سنركز على جميع اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ".

وأضاف مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية أن الأسعار المرتفعة لها تأثير أكبر مما كان متوقعا" غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل من الصعب على الشركات الحصول على قروض وفي الوقت نفسه لا تزال البطالة منخفضة بشكل استثنائي، وسوق العمل قويا والأجور آخذة في الارتفاع.. ونتيجة لذلك تتوقع اللجنة "انتعاشا معتدلا" في النمو العام المقبل.

وبشأن العام 2024 أوضح أن التضخم سيبلغ 3.2 في المائة بدول الاتحاد ككل.. وبالنسبة لمنطقة اليورو، سيصل إلى 5.6 في المائة هذا العام و2.9 في المائة في عام 2024 ما يجعل هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في العودة إلى التضخم بنسبة 2 في المائة في متناول اليد.

المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي النمو الاقتصادي الشؤون الاقتصادية الاتحاد

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