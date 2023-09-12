بقيمة 20 مليون دولار.. بيرو والولايات المتحدة تبرمان اتفاقيات لاستعادة وحماية غابات الأمازون

أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع بيرو من شأنه أن يساعد الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية على استعادة وحماية بعض أجزائها من غابات الأمازون المطيرة مقابل خفض ديونها بقيمة 20 مليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مقايضة الديون بالطبيعة، كما يُعرف هذا النوع من الاتفاقيات، ستخصص الأموال نحو الحفاظ على المناطق المحمية في الأمازون، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم سبل العيش المستدامة للمجتمعات التي تعتمد على الغابات المطيرة.

أصبح هذا ممكنًا من خلال مساهمات بقيمة 15 مليون دولار من حكومة الولايات المتحدة بموجب قانون الحفاظ على الغابات الاستوائية والشعاب المرجانية (TFCCA) ومنحة مشتركة بقيمة 3 ملايين دولار من أربع منظمات دولية غير حكومية - منظمة Conservation International، The Nature Conservancy، Wildlife Conservation Society. والصندوق العالمي للحياة البرية (WWF).

وهذه هي ثالث مبادلة للديون مقابل الطبيعة بين الولايات المتحدة وبيرو، واستغرق الانتهاء منها نحو عامين. ووفقاً لوزارة الخزانة، تمت أول مبادلتين في عامي 2002 و2008، وولدتا معاً نحو 36 مليون دولار، من أجل استعادة الغابات الاستوائية والحفاظ عليها وإدارتها واستخدامها المستدام.