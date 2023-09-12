عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشار غاز سام في العقبة بالأردن ونقل 21 شخصا للمستشفى|| تفاصيل

انتشار غاز سام -
انتشار غاز سام - ارشيفي

أصيب 21 شخصا فجر الثلاثاء، بحالات اختناق إثر استنشاق غازات في المنطقة المينائية الجنوبية في العقبة بالأردن.

 

وذكرت صحيفة الرؤيا عن مصدر مسؤول في العقبة، أنه عند الساعة الثالثة فجر اليوم، تعاملت كوادر الدفاع المدني التابعة في العقبة مع حالات اختناق يعتقد أنها مادة الأمونيا وتم نقل معظم الإصابات إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، وغادروا لاحقا جمعهم المستشفى.

وأشار المصدر أيضا إلي أن مدينة العقبة تشهد في هذه اللحظات غبار جراء اضطراب في الأحوال الجوية.

وأكد المصدر أن الوضع في المنطقة الجنوبية طبيعي، وأن جميع الحركات والأعمال المينائية والبحرية تسير وفق المعتاد وأن نسبة قياس الهواء طبيعية.

بعد قرار منعها من الغناء فى الأردن.. القصة الكاملة لأزمة سارة زكريا

الأردن: لا إصابات لمواطنينا في المغرب جراء الزلزال المدمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

طلب خاص من إمام عاشور لـ كولر قبل مشاركته الرسمية مع الأهلي

موضوعات متعلقة

الأردن يوجه نداء مهما لرعاياه في المغرب.. تفاصيل

أصاب 12 شخصًا.. حادث مروري مروع يفجع الأردن| تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد الشباب؟.. وموبايل الطلبة من سامسونج

هل هناك أشخاص لا يصابون بالسحر؟.. علي جمعة: بـ6 أمور تكن واحدا منهم

بعد الزلزال العنيف.. السلطات المغربية تحذر مواطنيها من جديد

انتشار غاز سام في العقبة بالأردن ونقل 21 شخصا للمستشفى|| تفاصيل

نشرة المرأة.. أطعمة غنية بالكالسيوم لتعزيز قوة الأسنان.. استشاري جراحات العمود الفقري يكشف عن أغذية تساعد في علاج هشاشة العظام

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه ..عقوبة تقاضى مال لإلحاق العمالة بالخارج بالمخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

السيارات معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ