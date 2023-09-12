انتشار غاز سام في العقبة بالأردن ونقل 21 شخصا للمستشفى|| تفاصيل

أصيب 21 شخصا فجر الثلاثاء، بحالات اختناق إثر استنشاق غازات في المنطقة المينائية الجنوبية في العقبة بالأردن.

وذكرت صحيفة الرؤيا عن مصدر مسؤول في العقبة، أنه عند الساعة الثالثة فجر اليوم، تعاملت كوادر الدفاع المدني التابعة في العقبة مع حالات اختناق يعتقد أنها مادة الأمونيا وتم نقل معظم الإصابات إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، وغادروا لاحقا جمعهم المستشفى.

وأشار المصدر أيضا إلي أن مدينة العقبة تشهد في هذه اللحظات غبار جراء اضطراب في الأحوال الجوية.

وأكد المصدر أن الوضع في المنطقة الجنوبية طبيعي، وأن جميع الحركات والأعمال المينائية والبحرية تسير وفق المعتاد وأن نسبة قياس الهواء طبيعية.