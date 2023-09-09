الأردن: لا إصابات لمواطنينا في المغرب جراء الزلزال المدمر

نفت وزارة الخارجية الأردنية وجود اصابات أو أضرار لأردنيين في المغرب؛ مؤكدة انه تم تشكيل خليتي أزمة لمتابعة أوضاعهم.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وجه بالتواصل مع الأشقاء في المملكة المغربية لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي.

وبحسب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في تغريدة له عبر منصة "اكس" السبت جاء فيها: "رحم الله ضحايا الزلزال المغرب وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأضاف : نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب. بتوجيه من الملك، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي. حمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر."

وضرب زلزال مدمر المغرب فجر السبت، حيث بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر تسبب في مقتل 632 قتيلًا و329 مصابًا.