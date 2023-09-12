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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الزلزال العنيف.. السلطات المغربية تحذر مواطنيها من جديد

المغرب علم
المغرب علم

أطلقت الأرصاد الجوية المغربية صرخة تحذيرية إلى جميع مواطني المملكة؛ حيث حذرت من أمطار "عاصفية" غزيرة تصل إلى 120 ملم مصحوبة برياح قوية تبلغ إلى 95 كلم في الساعة وعواصف محلية.


وبحسب التقرير الصادر عنها؛ فقد رفعت الأرصاد الجوية المغربية مستوى اليقظة إلى اللون البرتقالي مع توقعات بهطول زخات مطرية قوية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية وذلك ابتداء من الثالثة من بعد ظهر الأربعاء وحتى السادسة من مساء الخميس.

ونبهت الأرصاد المغربية إلى أن الحالة الجوية الماطرة ستشمل عدة مناطق من بينها قلعة السراغنة، ومراكش، والحوز، واوكايمدن ، وسوس ، وتنغير ، وأكادير إيدوتنان، وشتوكة أيت باها ، وإمنتانوت ، وتزنيت ، وزاكورة ، وسهل تادلة، وبرشيد  ، وتارودانت ، والصويرة ، وشيشاوة ، والجديدة ، والفقيه بن صالح ، وخريبكة ، وميدلت ، ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط ، والسهول الوسطى، والمناطق الشرقية ، والشمال الغربي ، وغرب الريف، وهضاب الفوسفات وولماس .

وشددت المديرية علي مواطنيها ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب الخروج أثناء الصواعق الرعدية والعواصف.

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