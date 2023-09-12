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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد يضرب المغرب بقوة 3.3 ريختر

زلزال المغرب
زلزال المغرب

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن هزة أرضية ارتدادية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت المغرب على عمق 10 كيلومترات. 

وأظهرت بيانات، نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب على مسافة 57 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مراكش، و42 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت عن ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، إلى 2862 شخصا، مشيرة في بيان، إلى إصابة 2562 آخرين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان قوة الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز المغربي، بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، بعمق 8 كيلومترات، فيما قال «المعهد الوطني للجيوفيزياء» المغربي، إن بؤرة الزلزال وقعت عند خط عرض 30961 درجة شمالا وخط طول 8413 درجة غربا.

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