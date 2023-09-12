زلزال المغرب .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 2862 والمصابين لـ 2562

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت عددا من مدن وأقاليم المغرب ارتفع إلى 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصا.

وأضاف بيان بأن، عدد الوفيات بلغ 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي المدن والأقاليم.

وأوضح البيان أن السلطات العمومية المغربية والقوات المسلحة تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.