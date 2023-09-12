جولة ليلية للرئيس التونسي بشوارع العاصمة.. تفاصيل

التقي خلالها المواطنين..

أفادت صحيفة "بابنت التونسية " بأن الرئيس التونسي قيس سعيد قد التقى عددا من المواطنين بشوارع العاصمة التونسية حيث استمع إلى مشاكلهم لا سيما في ما يتعلق بغلاء أسعار بعض المنتجات ومدى توفر جملة من المواد الأساسية في الأسواق.

جاء ذلك في جولة ليلية قام بها سعيد بعدة شوارع في العاصمة التونسية.

كما أشارت الصحيفة التونسية الي معاينة الرئيس سعيد التقصير الحاصل على مستوى العناية بالبيئة والتهيئة الترابية في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة.



ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قد قام في وقت سابق من مساء الجمعة 8 سبتمبر بجولة مماثلة في مناطق مختلفة بتونس العاصمة حيث التقى بالمواطنين وتبادل معهم الحديث واستمع إلى مشاغلهم.

وشدد سعيد حينها على ضرورة اضطلاع كل البلديات وجميع الجهات المسؤولة في كامل تراب الجمهورية بدورها في المحافظة على البيئة