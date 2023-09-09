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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

‏‎‏زلزال المغرب.. قيس سعيد يوجه الهلال الأحمر التونسي بالمساهمة في عمليات الإغاثة

الرئيس قيس سعيد
الرئيس قيس سعيد

أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم  بيانا بشأن زلزال المغرب الذي خلف مئات الموتى والمصابين، حيث أصدر الرئيس قيس سعيد أوامره لبعض الجهات للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال.

وقالت الرئاسية التونسية في بيانها، "يتقاسم الشعب التونسي مع شقيقه المغربي الألم والأسى على إثر الزلزال المدمر الذي جد يوم أمس وأسفر عن سقوط عدد من الموتى والجرحى".

وأضاف البيان: ‏‎"تقف الجمهورية التونسية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في هذه المحنة وتضع كل ما لديها من امكانيات لمعاضدة جهود أشقائها، وتتقدم بأخلص عبارات التعازي لأهالي الضحايا، وتدعو المولى عز وجل بأن يسكنهم فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ويبتهل الشعب التونسي إلى الله تعالى بأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

‏‎وأوضح البيان أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أوامره للتنسيق مع السلطات المغربية لتوجيه مساعدات عاجلة وإرسال فرق من الحماية المدنية لدعم جهود المملكة في البحث والإنقاذ، كما أذن بتيسير توجه وفد عن الهلال الأحمر التونسي للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن ما لا يقل عن 820 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

زلزال المغرب قيس سعيد الهلال الأحمر التونسي عمليات الإغاثة رئاسة الجمهورية التونسية الرئيس قيس سعيد

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