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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد يزور البنك المركزي ويوجه اتهاما لهؤلاء المسؤولين

قيس سعيد
قيس سعيد

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، اتهاما إلى لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، بأنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.

وأوضح الرئيس التونسي، خلال زيارة أجراها لمقر البنك، اليوم الجمعة، أن التحويلات المالية التي وصلت إلى مدينة صفاقس عن طريق البريد التونسي فقط، قد بلغت 33 مليارا من المليمات، في الفترة من 1 يناير وحتي 1 يوليو 2023، دون احتساب التحويلات التي تمر عبر البنوك، قائلا إنه كان من المفروض أن تقوم اللجنة بالبحث عن مصدر هذه الأموال.

وشدد الرئيس التونسي، على ضرورة تطوير القوانين؛ حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.

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