تونس.. قيس سعيد يصدر قرارا قاسيا بشأن مسؤول كبير

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة ، قرارا يقضي بإنهاء مهام منصف الماطوسي كرئيس مدير عام للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وكرئيس مدير عام لشركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، أصدر قرارا بإقالة محمد بورقيبة والي مدينة القيروان، بحسب بيان مقتضب رئاسة الجمهورية التونسية.

ويشار إلى أن الرئيس التونسي انتقد ، تأخر إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة القيروان التونسية.

وأشار "سعيد" إلى أن التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز.