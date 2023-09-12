16 سيارة إطفاء و51 حالة اختناق حصيلة نشوب حريق بمصنع إسفنج بالزقازيق

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب بمصنع الاسفنج بعزبة حلمي التابعة لقرية حوض الطرفة بمركز الزقازيق حيث تم الدفع بعدد 16 سيارة إطفاء وخزانات مياه و 11 سيارة إسعاف كما تم الإنتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظه الشرقية أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كان يتابع منذ اللحظة الأولى مع رئاسة مركز الزقازيق ورجال الحماية المدنية تطورات الموقف أولا بأول حتى اخماد الحريق والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية أو حالات وفاة لافتة إلي أن الحالات المصابة جراء الحريق بمصنع الإسفنج والتي ارتفعت إلى 51 حالة اختناق تم إسعاف 44 حالة منهم بموقع حادث الحريق ونقل 7 حالات أخرى لمستشفى القنايات المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق بمصنع للإسفنج بعزبة حلمي بقرية حوض الطرفة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع وفيات.