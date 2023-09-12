اليونيسيف : 100 ألف طفل مغربي تضرروا جراء الزلزال

أعلنت منظمة اليونيسيف أن 100 ألف طفل مغربي تضرروا جراء الزلزال الذي ضرب المملكة الساعات الماضية.

ويشار الي ان فرق البحث من إسبانيا وبريطانيا وقطر انضموا إلى الجهود المغربية للعثور على ناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما أدى إلى تدمير المنازل التقليدية المبنية من الطوب اللبن في كل مكان في المنطقة.

وذكر التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من يوم الاثنين أن عدد القتلى ارتفع إلى 2862 شخصا وأصيب 2562 شخصا. ونظرًا لأن معظم منطقة الزلزال تقع في مناطق يصعب الوصول إليها، لم تصدر السلطات أي تقديرات لعدد المفقودين.

