الجزائر: توجيه 3 طائرات مساعدات لوجستية ومادية للمناطق المتضررة من زلزال المغرب

أعلنت الجزائر، إرسال مساعدة لوجستية ومادية عاجلة إلى المغرب، وذلك في إطار إعلانها في وقت سابق عن استعدادها لتوفير المساعدات للشعب المغربي الشقيق؛ من أجل مواجهة آثار الزلزال العنيف.

وبعد إعلان وزير العدل المغربي، قبول المساعدات الجزائرية؛ أمرت السلطات العليا في الجزائر- نقلا عن التلفزيون الجزائري الرسمي- بتجهيز 3 طائرات، 2 منها خاصتان بالأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية، فيما ستنقل الطائرة الثالثة، عناصر الحماية المدنية الجزائرية مصحوبة بكل التجهيزات والوسائل الخاصة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث.

وتنتظر الجزائر، الضوء الأخضر، من وزارة الخارجية المغربية؛ لإقلاع الطائرات باتجاه المناطق المتضررة بالمملكة المغربية، وذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذلك.