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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب ليتجاوز 2800 والناجون يخيمون في العراء

زلزال المغرب
زلزال المغرب

خيم القرويون في أجزاء من المغرب التي دمرها أكبر زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من قرن، في العراء، لليلة الرابعة يوم الاثنين، فيما ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 2800 شخص.

انضمت فرق البحث من إسبانيا وبريطانيا وقطر إلى الجهود المغربية للعثور على ناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما أدى إلى تدمير المنازل التقليدية المبنية من الطوب اللبن في كل مكان في المنطقة.

وذكر التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من يوم الاثنين أن عدد القتلى ارتفع إلى 2862 شخصا وأصيب 2562 شخصا. ونظرًا لأن معظم منطقة الزلزال تقع في مناطق يصعب الوصول إليها، لم تصدر السلطات أي تقديرات لعدد المفقودين.

وفي قرية تينمل، تم تدمير كل منزل تقريبًا وأصبح المجتمع بأكمله بلا مأوى. وتفوح رائحة الموت المنبعثة من عشرات الحيوانات المدفونة تحت الأنقاض في أجزاء من القرية.

وقال محمد الحسن، 59 عاما، إنه كان يتناول العشاء مع عائلته عندما وقع الزلزال، فر ابنه البالغ من العمر 31 عامًا إلى الخارج، وأصيب عندما انهار سقف منزل جارهم، مما أدى إلى محاصرة تحت الأنقاض.

وقال الحسن إنه بحث عن ابنه وهو يبكي طلباً للمساعدة. ولكن في نهاية المطاف توقفت الصرخات، وبحلول الوقت الذي وصل فيه إلى ابنه كان قد مات. بقي الحسن وزوجته وابنته داخل منزلهم ونجوا.

وأوضح الحسن: 'لو بقي داخل المنزل لكان بخير'.

وقال سكان في تينمل وقرى أخرى إنهم أخرجوا الناس من تحت الأنقاض بأيديهم العارية.

وفي تيكيخت، حيث لم يتبق سوى عدد قليل من المباني، وصف محمد أوشين البالغ من العمر 66 عاماً كيف أنقذ السكان 25 شخصاً - أحدهم أخته.

وقال: 'كنا مشغولين بالإنقاذ. ولأننا لم تكن لدينا الأدوات، استخدمنا أيدينا'. 'كان رأسها مرئيا وواصلنا الحفر باليد.'

وأظهرت لقطات من قرية إيمي نتالا النائية، صورها المنقذ الإسباني أنطونيو نوجاليس من منظمة الإغاثة بومبيروس أونيدوس سين فرونتراس (رجال الإطفاء المتحدون بلا حدود)، رجالًا وكلابًا يتسلقون المنحدرات شديدة الانحدار المغطاة بالركام.

وقال نوجاليس يوم الاثنين وهو يحاول العثور على الكلمة المناسبة لوصف ما كان يراه 'مستوى الدمار مطلق'. 'لم يبق بيت واحد منتصبا.'

وعلى الرغم من حجم الأضرار، قال إن رجال الإنقاذ الذين يبحثون بالكلاب ما زالوا يأملون في العثور على ناجين.

وكان مركز الزلزال على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غربي مراكش، حيث تضررت بعض المباني التاريخية في المدينة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. كما تسبب الزلزال في أضرار جسيمة لمسجد تينمل التاريخي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر.

ونجت أجزاء أكثر حداثة من مراكش سالمة إلى حد كبير، بما في ذلك موقع بالقرب من المطار مخصص لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر عقدها الشهر المقبل.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يشارك في الاجتماعات ما يزيد على 10 آلاف شخص، والتي ترغب الحكومة المغربية في المضي قدما فيها.

يستمر الإنقاذ
وبعد الاستجابة الأولية التي وصفها بعض الناجين بأنها بطيئة للغاية، ظهرت مخيمات في بعض المواقع بحلول ليلة الاثنين، حيث قضى الناس الليلة الرابعة في الهواء الطلق.

وقال الجيش إنه يعزز فرق البحث والإنقاذ ويوفر مياه الشرب ويوزع الطعام والخيام والبطانيات.

أصيب الطريق الرئيسي الذي يربط جبال الأطلس الكبير بمراكش بالاختناق مساء الاثنين، حيث توجهت المركبات الثقيلة والمتطوعين الذين يحملون إمدادات الإغاثة نحو بعض المجتمعات الأكثر تضررا.

وساعد متطوعون ومدنيون مغاربة، بمساعدة بعض الأجانب، في تنظيم حركة المرور وتنظيف الطريق من الحطام الصخري.

وقبل المغرب عروض المساعدة من إسبانيا وبريطانيا، اللتين أرسلتا متخصصين في البحث والإنقاذ مع كلاب بوليسية، ومن الإمارات العربية المتحدة وقطر. وقالت الجزائر إنها خصصت ثلاث طائرات لنقل أفراد الإنقاذ والمساعدات.

وقال التلفزيون الحكومي إن الحكومة المغربية قد تقبل عروض الإغاثة من دول أخرى في وقت لاحق.

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