عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. حبس الموظف وتغريمه 500 جنيه حال قيامه بهذا الإجراء

غرامة مالية
غرامة مالية

يتجه الكثير من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة لترك أعمالهم بغرض إنجاز آخر خارج المصالح الحكومية، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون . 

في هذا الصدد ، نص قانون العقوبات على أنه إذا ترك 3 على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه.

 

لايفوتك||

 

txt

دورة رياضية للعاملين في المصالح الحكومية على ساحل البحر بالعريش

txt

خلال جولة تفقدية.. محافظ كفرالشيخ يجازي 3 موظفين ويضبط جرارا أتلف الأسفلت


كما يعاقب كل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس  مدة لا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

قانون العقوبات موظفين المصالح الحكومية الجهاز الإداري للدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

رياح قوية وأمطار..الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية تضرب مصر

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ست بتاخد حقنة.. فيديو 15 دقيقة لـ صيدلي مدينة نصر يكشف جرائمه

ترشيحاتنا

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة "سيناريو الإسناد الطوارئ

شاهد| اللقطات الأولى لهبوط طائرة ركاب روسية اضطراريا في حقل قمح

قطع هدومي.. غالية تسرد ليالي الدموع مع زوجها: جاب واحدة واعتدى عليا

سبب زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا اليوم.. من يحتاج للأخر أكثر؟

بالأحمر العنابي.. تسريب صور iphone 15 قبل ساعات من إطلاقه رسمياً

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ