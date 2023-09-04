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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولة تفقدية.. محافظ كفرالشيخ يجازي 3 موظفين ويضبط جرارا أتلف الأسفلت

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بشارع عبد الهادي راضي، ومراجعة الحفر أمام وحدة الرصف القديمة، ورفع جميع الإشغالات بالموقف الجديد القاهرة طنطا كفر الشيخ، موجهاً  بتكثيف أعمال النظافة بالموقف.
 

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مقررا مجازاة 3 مسئولين، لعدم المتابعة والاهتمام بالنظافة وعدم رفع الإشغالات.

كما وجه محافظ كفر الشيخ،برفع جميع الإشغالات بطريق الصوالحة، ورفع كفاءة النظافة بالطرق والشوارع، ورفع كفاءة منظومة النظافة بالموقف العمومي القديم، وتنظيم حركة مرور السيارات بالموقف.


كما وجه محافظ كفر الشيخ بمراجعة منظومة الجمع الآلي بشارع ال47 عماره، وشارع معهد الكبد، كما وجه بمجازاة أحد المسئولين، لعدم متابعة حالة النظافة، كما وجه بتعديل المحاور المرورية بميدان أحمد زويل، خاصة القادم من شارع صبرى القاضى خروجا إلى طريق دسوق.
 

كما تفقد شارع 21 يوليو غرب كفر الشيخ، موجهاً برفع جميع الاخشاب بالكامل المتواجد على الأرصفة، ومراجعة أعمدة الكهرباء وكافة الأسلاك العرضية، ورفع جميع التند الصاج بالشارع بالكامل، ومراجعة أغطية البلاعات بالشارع، كما ضبط جرار زراعي محمل حديد بمقطورة ( بدون لوحات تسير - بدون رخصة  ) تسبب في  إتلاف الأسفلت.

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