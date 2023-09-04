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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مديرية شباب كفر الشيخ تفوز بالمركز الأول في الدوري المعلوماتي الثقافي بمهرجان «إبداع»

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الفائزون

 هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لفوزها بالمركز الأول في سباق مجال "الدوري المعلوماتي الثقافي" بمهرجان إبداع مراكز الشباب في موسمه الرابع ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م، الذي  نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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جاء ذلك بعد مشاركة  شارك الفريق في منافسات قوية مع عدد كبير من الفرق المتنافسة من جميع أنحاء الجمهورية، مشيداً بالجهود التي بذلها أعضاء المنتخب وتدريباتهم المكثفة استعدادًا للمشاركة في المهرجان والأداء المذهل الذي قدمه المنتخب، حتى تمكن من تحقيق نتائج إيجابية والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

يُعد مهرجان إبداع واحدًا من أبرز المهرجانات الثقافية والفنية والإبداعية ، والذي يجتمع به العديد من المواهب المبدعة من مختلف المجالات للتنافس وتبادل الخبرات خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس بها وتنوعها، ويشمل المهرجان التسابق في مجالات "الابتكارات العلمية والأفلام القصيرة والرواية والخط العربي والبحث الرياضي والشطرنج والكاريكاتير والأشغال الفنية والنحت والتصوير الضوئي والزيتي ومجال المراسل الإذاعي والتليفزيوني والإنشاد الديني والترانيم والفنون الشعبية والمسرحية وغيرها".

جدير بالذكر أن فريق منتخب كفر الشيخ "الدوري المعلوماتي الثقافي" يتكون من كل من "أحمد يسرى منصور مركز شباب سيدى سالم، وأحمد سمير ممدوح مركز شباب مدينة قلين، ومحمود أحمد حامد، مركز شباب الفيروز بالرياض، وعمرو عبد الحميد، مركز شباب ابيوقا بدسوق، وإسلام محمد نوفل، مركز شباب الرياض، وعمرو محمود فوزى، مركز شباب بيلا، جاءت مشاركة فريق منتخب كفر الشيخ بتلك المسابقة بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية، متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية وفوزي حسيب، مدير المشروعات الشبابية وفريق عمل إدارة الشباب.

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