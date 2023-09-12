زاهي حواس يلقي محاضرة عن أحدث الاكتشافات الأثرية في إستونيا

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بدولة إستونيا.

وقال «حواس»: “إننا نبحث الآن عن هرم الملك «حوني » في سقارة، والبعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن مقبرة ومومياء الملكة «نفرتيتي» والملكة «عنخ إس آن آمون»، ونقوم بترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر".

وأوضح تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك "تتي" وجبانة جسر المدير.

كما عثرت البعثة على مقبرة "خنوم جد إف"، كاهن المجموعة الهرمية للملك ونيس، ومقبرة "مرى" مساعد القصر العظيم وكاتم أسرار الملك، ومقبرة "مسي"، كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبى الأول، بالإضافة إلى العثور على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

ورد "حواس" على محاولات تزييف التاريخ المصري والنيل من الحضارة المصرية القديمة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشربيني، مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والإعلامية، ومنها مؤتمر صحفي للدكتور زاهي حواس ومحاضرة جماهيرية وحفل استقبال لكبار الشخصيات والمهنيين بالقطاع السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات بهذه الأسواق.

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