بنك أمريكي يصدم الجميع: القادم للاقتصاد أسوأ

صدم الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون في مؤتمر مالي بمدينة نيويورك، الجميع بقوله أن القادم ليس جيدا على الإطلاق للاقتصاد الأمريكي وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.



قال ديمون، إنه "على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي يتمتع ببيئة مزدهرة إلا أنه سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأنه سيستمر لسنوات"، مشيرا إلى أنه ربما يكون القادم أسوأ من كل حركات الصعود الكبرى في الاقتصاد الأمريكي على مدار العقود الماضية.

ذكر ديمون أن البيانات الاستهلاكية القوية وارتفاع الأجور يدعمان الاقتصاد في الوقت الحالي لكن هناك مخاطر في المستقبل.

أشار إلى مخاوفه من قيام البنوك المركزية بكبح جماح برامج السيولة من خلال "التشديد الكمي" وإنفاق الحكومات في جميع أنحاء العالم بلا رؤية واضحة بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية.