عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك أمريكي يصدم الجميع: القادم للاقتصاد أسوأ

أمريكا
أمريكا

صدم الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون في مؤتمر مالي بمدينة نيويورك، الجميع بقوله أن القادم ليس جيدا على الإطلاق للاقتصاد الأمريكي وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

فتيات حسناوات.. سر حب زعيم كوريا الشمالية ركوب القطارات في سفرياته

قطار زعيم كوريا الشمالية يدخل الأراضي الروسية.. وهذا ما رصدته الأقمار الاصطناعية


قال ديمون، إنه "على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي يتمتع ببيئة مزدهرة إلا أنه سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأنه سيستمر لسنوات"، مشيرا إلى أنه ربما يكون القادم أسوأ من كل حركات الصعود الكبرى في الاقتصاد الأمريكي على مدار العقود الماضية.

ذكر ديمون أن البيانات الاستهلاكية القوية وارتفاع الأجور يدعمان الاقتصاد في الوقت الحالي لكن هناك مخاطر في المستقبل.
أشار  إلى مخاوفه من قيام البنوك المركزية بكبح جماح برامج السيولة من خلال "التشديد الكمي" وإنفاق الحكومات في جميع أنحاء العالم بلا رؤية واضحة بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية.

 

 

 

الاقتصاد الأميركي الأقمار الاصطناعية البنوك المركزية الرئيس التنفيذي الوقت الحالي بنك جي بي مورجان بنوك المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة دانيال.. وتؤكد: سنتعرض للمزيد

موضوعات متعلقة

فتيات حسناوات.. سر حب زعيم كوريا الشمالية ركوب القطارات في سفرياته

سبب زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا اليوم.. من يحتاج للأخر أكثر؟

قطار زعيم كوريا الشمالية يدخل الأراضي الروسية.. وهذا ما رصدته الأقمار الاصطناعية

روسيا تتهم أوكرانيا بشن غارات قرب محطة ‎زابوريجيا النووية

الخارجية الأمريكية تعلن تحركها السريع مع ليبيا بعد الإعصار

بوتين يصفع أمريكا بتبادل تجاري يصل لـ200 مليار دولار مع الصين.. تفاصيل

أمريكا أرض الكوارث.. عدد هائل من الأزمات المناخية بمليارات الدولارات هذا العام

تحذيرات من صدمة كبيرة.. أقوى اقتصاد بأوروبا في طريقه للانهيار

ترشيحاتنا

مدبولى: منصة الاقتصاد الأخضر توفر دراسات الجدوى المبدئية والفرص الاستثمارية في إدارة المخلفات

بسبب العاصفة دانيال.. 3 تحذيرات عاجلة لقائدي المركبات

إسرائيل والفصائل الفلسطينية يستعدون لسيناريوهات محتملة

النمسا تعلن إعادة فتح سفارتها في بغداد

في ظل التقلبات الجوية.. كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات

ننشر المواد المقررة على الطلاب من رياض الأطفال لـ6 ابتدائي بالعام الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

فيديو

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ