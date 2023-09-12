يحدث في ليبيا .. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة تداعيات العاصفة المدمرة

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبية الدعوة إلى جلسة طارئة بمدينة بنغازي بعد غد الخميس لمناقشة آثار الكارثة التي تعرضت لها المدن والمناطق المنكوبة جراء العاصفة دانيال لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة آثار الكارثة.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية ، أعداد القتلي نتيجة الإعصار الذي ضرب البلاد ارتفع الب 3000 قتيل حتى الآن والمفقودون بالآلاف.

كما توقعت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10.000 والمفقودين نحو 100.000.

وأعلن الهلال الأحمر، في وقت سابق أن عدد المفقودين جراء الفيضانات تجاوز الـ 9000، مؤكدا أنه من الصعب تحديد مصيرهم.

ويشار إلي أن الهلال الأحمر الليبي أعلن في وقت سابق فقدان كافة وسائل الاتصالات بفرق الإنقاذ في مدينة درنة بسبب الفيضانات.

وضرب الإعصار "دانيال" القوي القادم من البحر المتوسط ​اجتاح مناطق عدة في شرق ليبيا وأودى بحياة مئات الأشخاص، وألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة والمنازل والطرق.