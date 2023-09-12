نقف على أهبة الاستعداد.. الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع ليبيا

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن الكتلة تعمل على مساعدة المتضررين من السيول في ليبيا.

وقال ميشيل، في منشور له عبر "اكس"، المعروف سابقا باسم "تويتر"، إن هناك صورا مروعة من ليبيا بعد الوفيات والدمار الناجم عن الفيضانات، وخاصة في شرق البلاد".

وأضاف: "أرسل خالص تعازينا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى الشعب الليبي وأسر الضحايا".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة".

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الليبية أن أعداد القتلي نتيجة الإعصار الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 3000 قتيل حتى الآن والمفقودون بالآلاف.

كما توقعت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10.000 والمفقودين نحو 100.000.

وكان الهلال الأحمر أعلن في وقت سابق أن عدد المفقودين جراء الفيضانات تجاوز الـ 9000، مؤكدا انه من الصعب تحديد مصيرهم.