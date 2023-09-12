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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب يحميك من العاصفة دانيال.. احرص على تناوله

مشروب
مشروب

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تعد أولى منخفضات فصل الخريف 2023، حيث تتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من أمس، الاثنين، على غرب البلاد، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لتصل إلى مناطق من شمال البلاد.

 

يمكن تناول بعض المشروبات المفيدة للحفاظ على صحتك عامة وتقوية جهاز المناعة، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”:

الماء: يشكل شرب الماء أساسًا للحفاظ على صحتك وترطيب جسمك. 

يساعد تناول كمية كافية من الماء في تنظيف الجسم وتطهيره من السموم.

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الالتهابات.

الشاي الأبيض: هو نوع آخر من الشاي ذو فوائد صحية مماثلة للشاي الأخضر. 

يعتبر منخفضًا في التوتر ويعزز المناعة.

العصائر الطبيعية: مثل عصير البرتقال وعصير الجريب فروت وعصير التوت. 

تحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة.

مشروبات الزنجبيل: يمكنك تناول الشاي الساخن بالزنجبيل أو الليمون والزنجبيل. 

يعتبر الزنجبيل مضادًا للالتهابات ويساعد على تخفيف الاحتقان في الجهاز التنفسي.

العصائر الخضراء: مثل عصير السبانخ والكرفس والخيار. 

تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم بشكل عام.

اللبن المخمر: مثل الزبادي الطبيعي والكفير. يحتوي على بروبيوتيك، وهو نوع من البكتيريا الصديقة التي تدعم صحة الأمعاء وتقوية الجهاز المناعي.

يجب أن تتناول هذه المشروبات كجزء من نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام. 

كما أنه من الأهمية بمكان اتباع إرشادات السلامة والوقاية العامة المحلية في حالة العواصف الترابية، مثل استخدام الأقنعة الواقية وتجنب التعرض المباشر للعواصف والبقاء في أماكن مغلقة قدر الإمكان.

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