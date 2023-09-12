بيان مهم من الخارجية السعودية بشأن إعصار ليبيا

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن تعازي وتضامن المملكة العربية السعودية مع ليبيا وشعبها، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة الليبية.

ووفق لصحيفة سبق السعودية؛ فقد أعربت الوزارة عن تعازيها لأسر وأقارب المتوفين، وخالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

وقالت وزارة الصحة الليبية أن أعداد القتلي نتيجة الإعصار الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 3000 قتيل حتى الآن والمفقودون بالآلاف.

كما توقعت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10.000 والمفقودين نحو 100.000.

وكان الهلال الأحمر أعلن في وقت سابق ان عدد المفقودين جراء الفيضانات تجاوز الـ 9000، مؤكدا انه من الصعب تحديد مصيرهم.

ويشار إلى أن الهلال الأحمر الليبي أعلن في وقت سابق فقدان كافة وسائل الاتصالات بفرق الإنقاذ في مدينة درنة بسبب الفيضانات.

وضرب الإعصار "دانيال" القوي القادم من البحر المتوسط ​ مناطق عدة في شرق ليبيا وأودى بحياة مئات الأشخاص، وألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة والمنازل والطرق.