مستشهدا بموقفها من ليبيا والمغرب.. المؤتمر: مصر حريصة على مساندة الأشقاء العرب

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية حريصة على دعم الأشقاء العرب، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية، ولعل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الثلاثاء، بعدد من قادة القوات المسلحة، وتوجيهه بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وتأكيده على تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء فى المغرب وليبيا، خير دليل على ذلك.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: “هذه التوجيهات من قبل القيادة السياسية تعكس مكانة الدولة المصرية فى المنطقة ووقوفها بجانب الأشقاء فى مختلف الأزمات وتقديم كل ما لديها من دعم ومساندة، لهي خير دليل على دعم الدولة المصرية للأشقاء فى المنطقة، وهذا يؤكد استعادة مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذى حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية”.

وأشاد السعيد غنيم، بحزمة القرارات التي تكون على وجه السرعة حيال القضايا فى المنطقة للأشقاء، حيث تلعب الدولة المصرية دورا هاما فى المنطقة، وتستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات، تتلخص فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر، بالإضافة إلى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية والدعم والمساندة طوال الوقت.