وزير الخارجية العراقي يزور إيران



يعتزم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زيارة العاصمة الايرانية طهران يوم غد الأربعاء، متوقعاً من الجانب الإيراني عدم استخدام العنف ضد إقليم كردستان العراق واحترام سيادة بلاده.

ومن المقرر أن يبحث الوزير العراقي مع الجانب الإيراني خلال الزيارة "عدم السماح للمجموعات (المسلحة) بعبور الحدود واستعمال السلاح ضد الحكومة الإيرانية".

ووصف وزير خارجية العراق في تصريحات صحفية له ان علاقات بلاده مع إيران بأنها "قوية وتاريخية"، مؤكداً على التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية المبرمة مع طهران.

وأشار إلى أن هناك "بعض المشاكل" مع إيران ولكن يتم التعامل معها عبر المفاوضات، موضحاً أن التعامل معها يكون "على أساس الدستور العراقي الذي يمنع استغلال الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار ومن بينها إيران".