العراق يسجل 3 هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك.

وقال بيان الوزارة: "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث ثلاث هزات أرضية فجر هذا اليوم الاثنين الموافق 11 أيلول 2023 في محافظتي دهوك وكركوك".

ودعت الهيئة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

وقالت الوزارة إن الهزة الأرضية الأولى في كركوك جاءت بقوة 4.7 على مقياس ريختر.

فيما سجلت الوزارة هزة أرضية على محافظة دهوك على الحدود مع تركيا بقوة 4.6 على مقياس ريختر، وأخرى بقوة 3.1 على مقياس ريختر.