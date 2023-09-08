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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعينية

زيارة الأربعين -
زيارة الأربعين - ارشيفي

 كشف الأمن الوطني العراقي عن نجاحه في إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الزائرين لإحياء الاربعينية من خلال الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من (5) عناصر في محافظة ديالى

وذكر الأمن الوطني العراقي في بيان له انه تم  ضبط كدس عتاد في الأنبار نقل من قبل عناصر إرهابية إلى إحدى المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظة كربلاء المقدسة.

كما ذكر انه تم ضبط (72)طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في كربلاء خلال جولات ميدانية مكثفة نفذتها مفارز الأمن الإقتصادي في جهازنا أسفرت عن ضبط تلك الكميات لمنع إستغلالها من ضعاف النفوس وخشية توزيعها على المستهلكين أو الزائرين.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على (31) متهماً بالترويج للحركات الدينية المتطرفة وبحوزتهم آلاف المنشورات التحريضية في محافظات (بغداد، وكربلاء، وبابل، والديوانية، والمثنى).

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