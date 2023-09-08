تركيا.. تحييد قيادي بحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، "تحييد" قيادي بحزب العمال الكردستاني في جبال زاجروس بشمال العراق.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم، أن القوات المسلحة التركية تواصل توجيه ضربات لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي".

وأشارت أن الجنود الأتراك يواصلون كفاحهم دون انقطاع في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وقالت الوزارة إن جنودها حيدوا فريد يوكسل الملقب بـ "شرزان مافا" أحد من يسمون بمسؤولي "زاغروس" في التنظيم الإرهابي.

وفي 17 أبريل 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي بمناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.