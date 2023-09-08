العراق.. بوادر أزمة جديدة بين حكومة السوداني وإقليم كردستان

أكدت الحكومة العراقية، أن حكومة إقليم كردستان لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة.

وذكرت الحكومة العراقية - بحسب سكاي نيوز - قائلة: “نفذنا التزاماتنا المالية كاملة تجاه إقليم كردستان”.

وأشارت الحكومة العراقية إلى أن الأموال في ذمة أربيل 3 أضعاف مستحقاتها من الموازنة.

ونوهت الحكومة العراقية كذلك الي أنها نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان.

ومن جانبه؛ قال المتحدث باسم حكومة العراق باسم العوادي إن الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول.

