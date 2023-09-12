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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يستقر عالمياً مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأمريكي

الذهب يستقر عالمياً
الذهب يستقر عالمياً مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأمريكي

استقرت أسعار الذهب الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة.

يأتي ذلك، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1946.10 دولار.

ومن المرجح أن يكون نشاط السوق باهتا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الأربعاء، التي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري: "نرجح أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إذا جاءت في نفس الاتجاه أو حتى أعلى قليلا ستضع بعض الضغوط على المدى القصير على الذهب".

وما حد من مكاسب الذهب، أن عوض مؤشر الدولار الأمريكي بعض خسائره قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3% إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1221.83 دولار.

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