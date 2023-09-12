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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مراحل العمل بمحور منشأة البكاري من الطريق الدائري

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراحل العمل بمحور منشأة البكاري الجديد والجاري تنفيذه بطول ٤،٥ كم بدءآ من الطريق الدائري نطاق منطقة المنشية وحتي طريق  المريوطية بنطاق مدينة كرداسة . 
 

واشار المحافظ أن المحور يعد شريان مروري هام حيث سيساهم في ربط الحركة مع العديد من المحاور المرورية وعلي رأسها محاور ٢٦ يوليو وصفط اللبن وناهيا والمهندس شريف أسماعيل ( الطريق الأبيض ) وعمرو بن العاص مما سيحقق نقلة نوعية ويسهم في تحسين الحركة المرورية المارة بين مدن ٦ أكتوبر والشيخ زايد وطريق مصر إسكندرية الصحراوى وقطاعات الطريق الدائرى بالتزامن مع الثورة التنموية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية.
وأضاف محافظ الجيزة أن الطريق سيضم ٤ حارات مرورية وسيتم تدعيمه بعدد من الأنفاق الحضارية لتسهيل عبور المواطنين من قاطني المناطق المار بها في حرم آمن .
 

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنفذة والانتهاء من اصدار تصاريح الحفر اللازمة للإنتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه  للمواطنين .
 

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال رفع المخلفات الموجودة علي جانبي الطريق الدائري بنطاق منطقة المنشية ، موجهآ الشركات القائمة علي تنفيذ محور عمرو بن العاص بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال تنفيذ المحور .
 

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع حي الهرم لسرعة الأنتهاء من رفع المخلفات  الموجودة بالمنطقة مع المتابعة اليومية لرفع مستوي النظافة بالانفاق الموجودة أسفل الطريق الدائري .
وكلف المحافظ رئيس مدينة كرداسة بدراسة إمكانية الأستعانة بشركات نظافة بعدداً من القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوي النظافة بالمدينة .
وأستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلي عدد من مطالب المواطنين موجها المختصين بسرعة حلها. 
رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و ثائر الجندي مدير التفتيش المالي والإداري  ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية وكرداسة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي .

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