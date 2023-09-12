بعد تجربة مريرة .. أسترالي يوضح تفاصيل مثيرة عن أسماك القرش!

تعرض رودني فوكس - أحد الخبراء الرائدين في العالم في مجال أسماك القرش البيضاء الكبيرة – إلى هجوم مروع من سمكة قرش تسبب في خروج أحشائه، لكن بدلة الغوص الخاصة به حمتها من الانزلاق إلى الأعماق وتطلب الأمر تعرضه إلى 462 غرة لإنقاذ حياته وأعضائه الداخلية من الهلاك.

بدلًا من إخافته، تسبب هذا الحادث المروع في فهم (فوكس) لطبيعة أسماك القرش بشكل أفضل وهو الأمر الذي قرر مشاركته مع العامة بهدف تثقيفهم حول الحيوانات وذلك من خلال مؤسسة Fox Shark Research Foundation التي أنشأها عام 2001.

أخطر هجمات القرش الأبيض الكبير

أما عن حادثة الهجوم المروعة التي تعرض لها الأسترالي رودني فوكس فصنفت بأنها أخطر هجمات القرش الأبيض الكبير غير المميتة في التاريخ وكان ذلك في ديسمبر من عام 1963 عندما كان يقوم بالصيد على الساحل الجنوبي لأستراليا وهو في عمر الـ23.

رودني فوكس

وقال الرجل البالغ من العمر 80 عام أن هذه الحادثة تسببت في إصابات مروعة لها من بينها ثقب الكتف والحجاب الحاجز وتمزق الرئة وخروج البطن والقفص الصدري والطحال والجزء العلوي من المعدة من جسمي.

وأكد فوكس وفقًا لصحيفة ديلي ستار أنه لولا بدلة الغوص الخاصة به التي منعت أعضائه الداخلية من السقوط في المحيط، لكان متوفيًا الآن.

وأوضح أنه مازال يمتلك جزء من أسنان سمكة القرش مغروسة في معصمه عندما كان يحاول دفع سمكة القرش بعيدًا.

صدام غواصة!

أما عن شعوره أثناء الحادثة فقال "في البداية شعرت بهذا الاصطدام الضخم لكنني في البداية اعتقدت أن غواصة قد صدمته ثم أدرك بعد ذلك أنه في ورطة كبيرة.

وأضاف " حينها قررت أنه يجب أن اقتلع عينيها وأثناء محاولتي فعل ذلك، تركتني سمكة القرش أذهب فحاولت دفعها بعيدًا وهربت إلى السطح وحينها فوجئت بتحول لون الماء من حولي إلى اللون الأحمر حيث كنت محاطًا ببركة من دمائي وهو ما دفع سمكة القرش لمهاجمتي مرة أخرى."

وتابع: "لكن لحسن الحظ، أخذت سمكة القرش العوامة الخاصة بي بدلًا مني، لكن تسبب هذا الأمر في سقوطي بقاع البحر وهو ما جعلني عرضة لخطر الغرق، لكنني قاتلت للوصول إلى السطح مرة أخرى."

شجاعة بدلًا من الخوف

وأكد رودني فوكس، أنه بعد شفائه المعجزي الطويل، رفض أن يخاف من الوحش وقرر أن يسلك سلوكًا شجاعًا أكثر، وذلك من خلال إنشاء تجربة قفص أسماك القرش الوحيدة في العالم في قاع المحيط، وهي Rodney Fox Shark Expeditions، وأيضًا مؤسسة Fox Shark Research Foundationلتثقيف الأشخاص حول الحيوانات ودورها الهام الذي تلعبه في النظام البيئي.