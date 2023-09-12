المغرب.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأمطار عاصفية

أصدرت مديرية الأرصاد الجوية المغربية بيانا نفت فيه صحة تعرض البلاد لامطار غزيرة اليوم خاصة بالمناطق المنكوبة من الزلازل.

ونفت الأرصاد المغربية بحسب صحيفة هسبريس المغربية؛ أن يكون قد تم اصدار أي نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي بشأن أمطار عاصفية تصل إلى 120 مليمترا ، وذلك بعد انتشار نشرة إنذارية زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره؛ قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل في المديرية ذاتها، إنه لم يتم إصدار أي نشرة إنذارية، موردا أن التوقعات تشير إلى وجود زخات رعدية، لكن ليس هناك أي خبر عن وصولها إلى 120 مليمترا.

وأضاف يوعابد أنه “نتيجة لمرور بعض الكتل الهوائية الباردة نسبيا في الأجواء العليا ببلادنا ستتميز الحالة الجوية اعتبارا من بعد ظهر يوم الأربعاء وحتى الجمعة بتشكل سحب غير مستقرة، من المتوقع أن تعطي زخات مطرية أحيانا رعدية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحه الجنوبية الشرقية، وكذلك على السهول المتواجدة غرب الأطلس، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة”.

وأضاف : من المتوقع بعد ظهر الأربعاء أن تهم بعض الأمطار والزخات الرعدية الضعيفة مرتفعات الأطلس المتوسط والسهول المجاورة، وكذا السفوح الشرقية، خصوصا مناطق: أزيلال، وميدلت، وخنيفرة وتازة والرشيدية وبوعرفة.

ومن المتوقع يوم الخميس، وفق يوعابد، أن تهم الأمطار والزخات الرعدية مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والسهول الغربية والسفوح الجنوبية الشرقية، خاصة مناطق الحوز وتارودانت وأزيلال وورززات ومراكش.