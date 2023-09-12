يحدث الآن في المغرب .. هزات ارتدادية جديدة تضرب مراكش

أكد ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء ، إن الهزات التي تم تسجيلها في ضواحي مراكش أمس تتراوح درجاتها ما بين 2.7 و2.4 على سلم ريختر، وأقواها كانت شدتها 3.1 درجة.

وذكر في تصريح ريحان هسبريس : “لم تبق الهزات قوية، هي هزات خفيفة، محسوسة بشكل خفيف مقارنة بسابقاتها؛ ونتمنى ألا تكون هناك هزة قوية تسبب الهلع في المستقبل وتخرج الناس من منازلهم”.

وأفاد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بأن هذه الهزات من الممكن أن تستمر بضعة أسابيع، لكنها في انخفاض مستمر، وزاد: “أكثر من 95 في المائة لن تشعر بها السكان، إلا في أحيان قليلة”.

