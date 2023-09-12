عاجل| التلفزيون المصري يضع الإشارة السوداء حدادا على ضحايا المغرب وليبيا

وضعت القناة المصرية الإشارة السوداء، وذلك حدادا على ضحايا المغرب وليبيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

و تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.