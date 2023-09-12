السفارة الأمريكية في ليبيا: ننسق مع السلطات لإرسال المساعدات الإنسانية

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا ،اليوم الثلاثاء، عن تنسيقها مع السلطات الليبية لإرسال مساعدات إنسانية.

قال المبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند أن سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أطلقت اليوم إعلانا رسميا لحالة طوارئ إنسانية تجاوبا مع الفيضانات الكارثية في ليبيا.

وأضاف نورلاند أن إعلان الطوارئ الأنسانية سوف يسمح بتمويل مبدئي تقدمه الولايات المتحدة لمعاضدة جهود الإغاثة في ليبيا.

ولفت نورلاند إلى أن السفارة تنسق مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لتوجيه المساعدة الأمريكية، بالإضافة الى هذا، تلقيت السفارة تواصل من العديد من الأمريكيين-الليبيين الذين يرغبون بشدة في تقديم تبرعات خاصة لجهود الإغاثة وسوف نعمل مع السلطات الليبية لتوجيه هذه الموارد الى الأماكن التي هي في أمس الحاجة اليها.