خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية و الطقس، حيث إن طقس اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، طبقا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، بدأت على غرب البلاد أمس وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا للأقمار الصناعية، ترصد استمرار الانخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال،

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تتكاثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.



وشهد طقس البلاد أمس الاثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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