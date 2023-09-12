وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن تأثيرات العاصفه دانيال فى ليبيا حيث شهدت عدد من المدن الليبية في الساعات الأخيرة الماضية، سيولا وأمطارا غزيرة غير مسبوقة على الدولة الليبية؛ وذلك بعد أن ضربتها العاصفة دانيال وتسببت في جرف مئات المنازل، وغرق عدد من المدن الليبية، أبرزها مدينة درنة، وعدد من المناطق في شرق ليبيا.

وخلفت العاصفة، العديد من الضحايا، ووصل عددهم إلى أكثر من 2000 شخص، كما انهارت مئات المنازل إثر السيول الهائلة التي تشهدها ليبيا بالإضافة إلى 6 آلاف مفقود.

و أعلن الناطق باسم هيئة الإسعاف والطوارئ الليبية، أسامة علي، أن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت مدن شرق ليبيا منذ يوم الأحد قادمة من البحر المتوسط، بلغ 25 قتيلا في مدينة البيضاء، وهناك مفقودون بالإضافة إلى 7 قتلى ونحو 20 مفقودًا في مدينة سوسة التي دمرتها العاصفة تمامًا

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف والطوارئ فقدت الاتصال مع فرق الإغاثة والإنقاذ في المدن المتضررة والفرق الداعمة القادمة من مدينة إجدابيا، وتواجه مشكلات في التواصل بين الغرب والمناطق الشرقية.

وأوضح أن ليبيا ليست مستعدة لمواجهة مثل هذه الكوارث، وهي دولة تعاني من الأزمات المتعددة، حيث أدى انقطاع الكهرباء إلى إخراج مستشفى البيضاء عن الخدمة، مما يعني تقليل العمليات الطبية للحالات الطارئة فقط.

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