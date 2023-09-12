برلماني يشيد بتوجيهات السيسي لتقديم الدعم اللازم للأشقاء في ليبيا

أشاد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي عربيا ودوليا الداعم لليبيا، وتوجيهاته بتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا، بالتزامن مع الكارثة التي شهدتها بعض مدن المنطقة الشرقية بسبب إعصار دانيال.

وقال المغازي في تصريح صحفي له اليوم: موقف مصر الداعم لليبيا، يؤكد أنها كانت وما زالت من أوائل الدول التي تقدم يد العون إلى ليبيا، كما أن توجيهات الرئيس بتقديم أوجه الدعم لليبيين، في هذا المصاب الجلل.

وأكد رئيس عربية البرلمان أن هذا الموقف يعبر عن ريادة مصر ومساندة أشقائها والوقوف معهم في أصعب الظروف، خصوصا بعد كارثة إعصار دانيال الذي دمر الكثير من المدن الليبية وآلاف القتلى والمفقودين.

وأوضح النائب يسري المغازي، أن وقفة مصر المساندة لليبيا تنطلق من مساندتها الدائمة والسابقة في كل المناسبات سواء لليبيا أو السودان أو لبنان أو غيرها، مشيرا إلى أن الشعب الليبي والقيادات الليبية وجهت الشكر لمصر بعد هذا الموقف الجدير بالاحترام.

جدير بالذكر أن، الرئيس السيسى تقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، مؤكدًا تضامن مصر حكومة وشعبًا، مع مصابهم الأليم.