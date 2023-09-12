بعد الرفض المغربي.. بيان عاجل من الخارجية الجزائرية

أعلنت المملكة المغربية رفضها للمساعدات الإنسانية التي اقترحتها الجزائر للمساعدة المنكوبين في الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز المغربي الساعات الماضية.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية؛ فقد ابلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأن المغرب ليس بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من الجزائر.

وأشار بيان الخارجية المغربية الي أنه ةعلى أساس تصريح وزير العدل المغربي، أبلغت الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية عن طريق القنصلية العامة الجزائرية بالمغرب والقنصلية المغربية بالجزائر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة 3 طائرات ذات سعة كبيرة بهدف نقل المساعدات إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية لحالات الكوارث الطبيعية.