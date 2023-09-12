خريجي الأزهر توزع شهادات إتمام دورة الحاسب الآلي للطلاب الوافدين من جيبوتي

شهد اليوم أ.د محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور عبدالدايم نصير - الأمين العام للمنظمة، حفل توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية لمهارات الحاسب الآلي للطلاب الوافدين من دولة جيبوتي.

أكد د. محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن العالم يواجه تغيرات كثيرة في الثورة المعلوماتية مما يحتم علينا أن نكون على دراية لمواكبة هذه التغيرات، وأن نتسلح بالعلم والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة هذا التقدم وقال: إن عليكم دورا كبيرا لنقل هذه المعارف إلى بلدكم.

وأضاف د. عبدالدايم نصير - الأمين العام للمنظمة، أن هذه الدورات تساعدكم في دراستكم لإتمام بحوثكم والاطلاع على ما هو جديد من معلومات وكتب ومراجع تفيدكم في حياتكم العلمية والعملية.

وقد دار حوار مفتوح مع الطلاب الوافدين الذين وجهوا الشكر للأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر على الرعاية التي يتلقونها لإتمام دراستهم على أكمل وجه، آملين أن يكونوا دائما عند حسن ظن الأزهر الشريف بهم.

في نهاية اللقاء، تم توزيع شهادات إتمام الدورة للطلاب المتدربين من أبناء دولة جيبوتي.