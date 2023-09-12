مستشار سابق في البنتاجون: سلطات كييف يائسة للغاية

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الروس يملكون الآن تركيبة رابحة بين أيديهم في الصراع في أوكرانيا.

وأضاف ماكجريجور: "لم يتكبدوا خسائر فادحة، على عكس الأوكرانيين الذين تعاني قواتهم من حالة رهيبة".

وأوضح أن “سلطات كييف يائسة للغاية لدرجة أنها تحاول إجبار بولندا ودول الناتو الأخرى على تسليم المواطنين الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية”.

وقال ماكجريجور، إن “روسيا بدورها يمكنها شن هجوم وطرد القوات المسلحة الأوكرانية وقتما تشاء”.

ولفته إلى أن "أوكرانيا تخسر الكثير في هذا الصراع. والقوات الروسية تنمو كل يوم، وليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي فرصة".

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على الاستيلاء على شبه جزيرة القرم أو عزل شبه الجزيرة عن بقية روسيا.

وأضاف ماكجريجور: "لا توجد دلائل على أنه سيكون من الممكن عزل شبه جزيرة القرم. إذا اقتربت القوات المسلحة الأوكرانية من شبه جزيرة القرم أو الساحل الروسي، فإن الروس لن يتسامحوا معها، ولن يتراجعوا. ويدرك بوتين أن القوات الأوكرانية أصبحت الآن في وضع صعب".

وأشار إلى أنه لا توجد عوامل يمكن أن تغير الوضع المؤسف للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث تعرضت لأضرار جسيمة.