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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بنك أبوظبي الأول مصر يتعاون مع منصة بروجكت نكست

صدى البلد

أعلن بنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن مواصلة دوره في دعم فئة الشباب في المجالات الثقافية والإبداعية في مصر والعالم العربي.

 وذلك من خلال اتفاقيه طويلة الأمد مع منصة "بروجكت نكست – Project NXT"، المنصة الرقمية الأولى من نوعها التي تهدف لخلق منظومة لدعم وتوجيه المواهب الصاعدة لتحقيق حلمهم في مجالات صناعة الأفلام، والتمثيل والموسيقى.

منصة "بروجكت نكست – Project NXT" هي منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى سد الفجوة بين المواهب الصاعدة ومتطلبات المجال الفني بفروعه المختلفة، وذلك من خلال دعمهم وصقل موهبتهم بالتعلم على يد خبراء الصناعة، والتواصل مع شركات الإنتاج، والتنافس مع المواهب الأخرى، إضافة إلى توفير فرص ومنح جوائز تشجيعية للمواهب الاستثنائية منهم.

 كما توفر المنصة مساحة للتواصل بين المواهب الصاعدة ونخبة من المتخصصين لتزويد تلك المواهب بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق أحلامهم، وذلك تحت إشراف الفنانة الكبيرة "يسرا" التي تتشرف المنصة برئاستها ودعمها.

وتقدم المنصة أيضًا مساحة للتواصل بين المواهب الصاعدة ونخبة من المتخصصين لتزويد تلك المواهب بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق أحلامهم الإبداعية بما في ذلك ورش العمل التدريبية والمسابقات، وكذا تستهدف المنصة المحترفين القائمين على الصناعة مِمَن يبحثون عن مواهب لإشراكهم في إنتاجاتهم الفنية، بما يعزز من حصول المواهب على فرص مناسبة لإمكانياتهم ويخلق نظامًا بيئيًا متكاملًا يضفي قيمة أكبر على الحياة الثقافية والإبداعية في مصر والعالم العربي.

في هذا السياق، قالت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر: "تتضمن استراتيجيتنا في بنك أبوظبي الأول مصر دعم المجالات الفنية والصناعات الإبداعية بما في ذلك المبدعين من الشباب، وذلك للمساهمة في خلق قيمة مضافة تنعكس إيجابًا على تنمية المجتمع وتعزز مكانة مصر الثقافية والفنية العريقة على المستوىين الإقليمي والدولي."

وأضافت السمني: "يأتي التعاون مع منصة ’بروجكت نكست – Project NXT‘ تجسيدًا لهذه الاستراتيجية، حيثما نسعى من خلالها إلى خلق نظام  متكامل يساهم في تطوير المشهد الثقافي والفني في مصر والعالم العربي، فضلًا عن تصعيد أكبر عدد من المواهب الفنية المتميزة وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحويل شغفهم إلى واقع ملموس".

من جانبه، عبَّر عارف فاخوري، مؤسس منصة "بروجكت نكست – Project NXT" عن سعادته بإطلاق المنصة بالتعاون مع بنك أبوظبي، قائلًا: "فخورون بإطلاق منصتنا الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي بدعم من بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في مصر والنجمة الكبيرة يسرا -الرئيس الشرفي للمنصة- والمعروفة بدعمها للمواهب ورغبتها الأكيدة في دعمهم ومساندتهم. فنحن نسعى من خلال هذه الشراكة إلى الوصول إلى أكبر عدد من المواهب بهدف إتاحة الفرصة المناسبة لكل منهم لإبراز مواهبهم وإثراء المشهد الفني والثقافي في مصر والعالم العربي".

وأضاف فاخوري: "تساهم المنصة في سد الفجوة بين المواهب ومتطلبات الصناعة عبر استغلال التطور التكنولوجي والرقمي الذي يشهده العالم في الفترة الأخيرة لبناء نظام متكامل يرعى تلك المواهب. ويأتي دعم بنك كبير كبنك أبو ظبي الأول مصر ونجمة كبيرة بحجم الفنانة يسرا ليؤكد على أهمية وفاعلية ما تقدمة منصة "بروجكت نكست – Project NXT" لمساعدة المواهب الصاعدة لتحقيق أحلامهم."

وأكدت الفنانة القديرة يسرا، الرئيس الشرفي لمنصة "بروجكت نكست – Project NXT" أن: "صناعة الترفيه ليست مجرد مهنة، إنما هي شغف هدفه التأثير في حياة الناس. قراري بالانضمام للمنصة يعود لإيماني بضرورة دعم وتوفير فرص حقيقية للمواهب الشابة والشغوفة. ليس فقط بهدف تعزيز صناعة الترفيه، ولكن لاستغلال الطاقات الشابة الموهوبة ومساعدتها على النجاح.  كما أؤمن بدور التكنولوجيا الفعّال، والتي تمثل عنصرًا داعمًا لتطوير الصناعة بما توفره من أدوات وفرص للأجيال الجديدة لتنمية مهاراتهم وتقريبهم من تحقيق أحلامهم".

جدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول مصر ينتهج استراتيجية راسخة لدعم العديد من المجالات ودفع عجلة النمو بها، لا سيما الصناعات الفنية والإبداعية وما تضمه من مواهب شابة، حيثما يؤمن البنك بأهمية القوة الناعمة لتلك المواهب وما تمتلكه من طاقة كامنة من شأنها المساهمة في تنمية المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أثرها الكبير على دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

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