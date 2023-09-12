حزب المصريين: مساعدات الإغاثة للمغرب وليبيا تجسد ملامح التكامل بين الأشقاء

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن موقف مصر الداعم للأشقاء في ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال والزلزال المدمر، ليس بجديد على القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي الذي يؤمن جيدًا بالدور الإنساني وضرورة دعم الأشقاء في أوقات المحن والأزمات والكوارث.

وأضاف “أبو العطا”، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي لا يألو جهدًا ولا يتوانى عن دعم الأشقاء، الأمر الذي يؤكد موقف مصر الداعم وحرصها الدائم في مساندة كافة الأشقاء في الوطن العربي، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت وستظل من أوائل الدول التي تدعم وتُساند وتُقدم يد العون للأشقاء العرب في أي محنة انطلاقًا من دورها المحوري وموقعها كدولة رائدة في المنطقة.

وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن مواقف الدولة المصرية تجاه الأشقاء العرب تدعو للفخر والاعتزاز لما تحظى به الدولة المصرية من مكانة كبيرة ودور ريادي كبير في المنطقة يُحتم عليها مساندة الجميع في كل الأوقات الصعبة انطلاقًا من دورها المحوري والمؤثر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتألم لألم الأشقاء في أي مكان باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك تكون دائمًا أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء، ما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي حريصة كل الحرص على الوقوف بجانب الأشقاء انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية لمصر التي تجمعها بهم، لأن الدولة المصرية هي الداعم الأول والأكبر لكل العرب في شتى الأزمات والمحن عبر العصور، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي بتقديم شتى أنواع الدعم للأشقاء تؤكد حرصه على توطيد الروابط بين الدول، وإيمانًا بضرورة التكاتف من أجل مجابهة التحديات التي تواجه دول العالم.

ولفت إلى أن دعم الرئيس السيسي الدائم للأشقاء استكمال لجهود الدولة المصرية التي تسعى لخفيف آثار الزلزال والأعصار المدمرين الذي لحق بهم من خلال إرسال شحنات من المساعدات فور وقوعه، في إطار مد يد العون للأشقاء في مختلف الظروف والمحن، مؤكدًا أن مواقف القيادة السياسية تليق بمكانة مصر وقدرها عربيًا ودوليًا.

ووجه رئيس حزب “المصريين”، تحية فخر واعتزاز وتقدير للرئيس السيسي على مواقفه الإنسانية المشرفة مع الأشقاء، والتي تؤكد دائمًا أنه قائد بمعنى الكلمة ويحمل على عاتقه هموم وأزمات العرب ولا يتوانى ولا يتأخر عن تقديم أي دعم لهم.