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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتائج مباريات المجموعة الثالثة بدوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على 3 ملاعب بين فرق "المجموعة الثالثة" في تمام الساعة الثانية ظهرًا، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لقاءات المجموعة الثالثة من الدور الثاني اليوم، أسفرت عن فوز منشاه عباس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للروضة على ملعب مركز شباب أبو زيادة وفوز مسير بثمانية أهداف مقابل لاشيء لدمرو على ملعب مركز شباب أبو زيادة وفوز مركز روينة بأربعة أهداف مقابل هدف لنشرت على ملعب مركز شباب المنشاة الكبرى، وتشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، غدا منافسات فرق المجموعة الرابعة وتضم فرق "الرملة، الخادمية ، فرج الكبرى، الكوم الطويل، الفيروز، الربع".

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات ومراقب المباراة بملعب أبو زيادة مصطفى الخطيب منسق الدوري بالمديرية ومراقب المباراة بملعب المنشاة الكبرى د.فوزى حسيب، مراقب المباراة بملعب أبو زيادة عبده شبانة.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجموعة الثالثة

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